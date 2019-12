Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 24 de ani din Aiud, ”orbit” de gelozie și aflat sub influența bauturilor alcoolice și-a batut iubita. Tanarul a fost reținut pentru 24 de ore și s-a ales cu dosar penal pentru loviri și alte violențe și un ordin de protecție, care ii interzice sa se apropie de femeie. Potrivit IPJ Alba,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpata P. E., la data faptei medic primar sef Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic…

- Un politist de la Sectia 1 Politie Rurala Bistrita a fost prins in flagrant cand primea mita de la un investigator sub acoperire pentru a nu aplica masurile legale pentru o abatere la regimul circulatiei rutiere. Ofiterii Directiei Generale Anticoruptieau stabilit ca a luat mita de opt ori, in perioada…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a 10 persoane fizice și 13 societați comerciale (in domeniul IT), in sarcina carora s-au reținut mai multe infracțiuni de evaziune fiscala și complicitate…

- La data de 30 septembrie 2019, politistii din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 33 de ani, din Zlatna, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunii de violenta in familie. Se pare ca, in seara zilei de 29…

