Cântăreţul Tony Bennett, în vârstă de 94 de ani, diagnosticat cu maladia Alzheimer Cantaretul Tony Bennet a dezvaluit intr-un articol publicat luni ca sufera de maladia Alzheimer, cu care a fost diagnosticat in urma cu patru ani, informeaza BBC.



Artistul a facut acest anunt intr-un articol publicat in AARP Magazine, o revista americana cu aparitie bilunara, tiparita de organizatia pensionarilor din Statele Unite incepand din 1954.



Articolul de luni reflecta modul in care maladia Alzheimer a afectat memoria cantaretului Tony Bennet si capacitatea acestuia de a recunoaste diverse obiecte de uz zilnic.



Sotia cantaretului, Susan, a dezvaluit pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

