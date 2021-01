Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul galez Tom Jones, in varsta de 80 de ani, a anuntat ca a facut deja vaccinul anti-Covid-19, scrie news.ro . Dupa ce a cantat in emisiunea „Jools’ Annual Hootenanny” de Anul Nou, el a spus: „Mi-am facut vaccinul deja. Acesta e un avantaj la varsta de 80 de ani, esti primul la rand pentru un…

- Cantaretul galez Tom Jones, in varsta de 80 de ani, a anuntat ca a fost vaccinat impotriva Covid-19 in Marea Britanie. Dupa ce a cantat in emisiunea „Jools' Annual Hootenanny” de Anul Nou, el a spus: „Mi-am facut vaccinul deja. Acesta e un avantaj la varsta de 80 de ani, esti primul la rand…

- In urma unor cercetari suplimentare, grupul farmaceutic AstraZeneca a susținut ca a gasit ”formula caștigatoare” pentru vaccinul sau impotriva coronavirus. Pana acum, dupa autorizare, au fost puse in circulație vaccinurile Pfizer / BioNTech, Moderna și Sputnik V. Singurul vaccin 100% eficient impotriva…

- Vaccinul dezvoltat de AstraZeneca si Oxford ar putea primi aprobare in UK chiar la scurt timp dupa Craciun. Cercetatorii au descoperit ca o jumatate de doza ar putea fi mai eficienta decat o doza intreaga, potrivit news.ro. Marea Britanie pare sa fie tara care da tonul la tot ce inseamna vaccin…

- Medicul rezident, in varsta de 26 de ani, s-a vaccinat duminica, 13 decembrie, contra COVID-19 și a mentionat ca sufera de astm și atopie, iar in lunile aprilie și mai a fost chiar bolnav de COVID-19.Medicul rezident in Regatul Unit le recomanda romanilor sa se documenteze bine in legatura cu vaccinul…

- Emiratele Arabe Unite este una dintre primele tari din lume care au inceput administrarea pe scara larga a unui vaccin anti-COVID-19, dupa Marea Britanie, pe 9 decembrie, si Statele Unite, pe 14 decembrie, care folosesc amandoua un vaccin dezvoltat de grupul american Pfizer in colaborare cu compania…

- Margaret Keenan, o bunica in varsta de 90 de ani din Marea Britanie, a devenit prima persoana din lume careia i s-a administrat vaccinul Pfizer impotriva COVID-19 in afara studiilor clinice, dupa autorizarea rapida a acestuia, informeaza marti Reuters, potrivit TVR. Keenan s-a trezit devreme si s-a…

- Ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, a salutat duminica momentul ''istoric'' pe care il reprezinta debutul de marti al campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 in Marea Britanie, informeaza AFP, relateaza Agerpres. Tara europeana cel mai grav afectata de pandemie, cu peste 61.000…