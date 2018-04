Cântărețul Timmy Matley „Overtones” a murit la doar 36 de ani Cantarețul Timmy Matley „Overtones” a murit la varsta de 36 de ani, in unele informații, neconfirmate insa, el cazand de la un balcon. Irlandezul se lupta cu o boala necruțatoare, cancerul de piele. Fanii dar și renumiți artiși i-au adus un omagiu pe Twitter, scrie www.mirror.co.uk. Rapoartele din Irlanda ar sugera ca Timmy a cazut […] The post Cantarețul Timmy Matley „Overtones” a murit la doar 36 de ani appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

