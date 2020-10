Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat revistei britanice OK! Magazine, Parker și soția sa, Kelsey Hardwick, au spus ca medicii i-au informat ca tumoarea se inscrie in „cel mai rau scenariu” și le-au spus ca tanarul este in stadiu terminal: „Au tras perdeaua in jurul patului meu și mi-au spus: Ai o tumoare pe…

- Modelul Chrissy Teigen, sotia cantaretului John Legend, a anuntat ca a pierdut sarcina dupa mai multe zile in care a fost spitalizata, informeaza News.roTeigen a publicat pe Instagram mai multe fotografii alb-negru in care apare plangand, pe patul de spital. „Suntem socati si indurerati…

- Andreea Banica s-a trezit intr-un scandal imens pe nepusa masa. Cunoscuta cantareața a incins spiritele pe rețelele de socializare dupa un simplu mesaj pe Instagram care o avea in prim-plan pe fiica sa. Ce s-a intamplat și de ce i-a revoltat pe mare parte din fanii ei? Andreea Banica, scandal de proporții…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au luat-o din nou pe drumuri separate și se pare ca cei doi foști soți nu ajung la un acord nici in ceea ce privește modul in care s-a terminat relația lor. De la dragoste la ura este doar un pas, iar povestea de iubire dintre Bianca Dragușanu și Alex Bodi o demonstreaza…

- Formeaza un cuplu de peste trei ani de zile, dar continua sa aiba o relație care se desfașoara departe de ochii lumii și a presei tabloide. Smiley, pe numele sau Andrei Tiberiu Maria, și Gina Pistol s-au prezentat pe Instagram într-o postura în care fanii și-ar dori sa-i vada mai des. Mult…

- Cantaretul si compozitorul britanic Ed Sheeran a anuntat marti ca sotia lui a nascut primul copil al cuplului, o fetita care se va numi Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, informeaza Reuters. "Saptamana trecuta, cu ajutorul unei minunate echipe medicale, Cherry a nascut-o pe frumoasa si sanatoasa…

