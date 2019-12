Actorul si cantaretul britanic Kenny Lynch, cunoscut pentru hitul ''Up on the Roof'', a murit miercuri la varsta de 81 de ani, a anuntat familia sa, relateaza Reuters si Press Association.



''Va anuntam cu tristete ca tatal nostru a murit miercuri dimineata. El va ramane in amintirea multora care ii vor duce dorul. La revedere tata, te vom iubi mereu'', au scris cele doua fiice ale cantaretului.





Kenny Lynch, care s-a nascut la Londra, a avut o serie de melodii de mare succes in anii '60, intre care ''Up on The Roof''…