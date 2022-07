Cântărețul rus Filip Kirkorov are interdicție în Republica Moldova Funcționarii de la Aeroportul Internațional Chișinau au reguli clare in privința unor persoane. Practic, nu toata lumea poate sa intre in Republica Moldova. Astfel, cantarețului rus Filip Kirkorov care a venit noaptea trecuta cu un avion de la Istanbul la Chișinau, i s-a comunicat ca are interdicție sa intre in Moldova. Polițiștii de frontiera au spus doar ca artistul nu intrunește condițiile ca sa treaca dincolo de frontiera de stat. De altfel, din aceeași aeronava cu care a venit Kirkorov, a fost intors inapoi și un tanar din Ucraina. Și lui i s-a comunicat ca nu intrunește condițiile de intrare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

