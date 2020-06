Stiri pe aceeasi tema

- Etichetat drept unul dintre cei mai sadici criminali din Romania, Marius Csampar, care a fost eliberat recent din pușcarie, pentru buna purtare, s-a apucat sa faca bani așa cum se pricepe mai bine.

- Fostul deputat PDSR Gabriel Bivolaru primește o noua lovitura, dupa ce a fost jefuit in propria casa, de 200.000 de euro, de interlopi inarmați: procurorii l-au trimis in judecata, pentru contrabanda!

- La data de 29 mai 2020 polițiști din cadrul Poliției Orașului Zarnești au pus in executare un mandat de arestare preventiva emis de Tribunalul Brașov pe numele unui tanar, in varsta de 25 ani din orașul Zarnești, Brașov, prin care s-a dispus arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile pentru savarșirea…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au oprit, pe raza municipiului Targoviște, un ansamblu de vehicule condus de un barbat, din județul Argeș. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit ca acesta poseda un permis de conducere necorespunzator categoriei din care facea…

- CHIȘINAU, 22 mai - Sputnik. Intr-un comunicat de presa al Procuraturii Anticorupție este specificat ca ”acțiunile au avut loc in cadrul cauzei penale pe faptul falsificarii probelor, constrangerea de a face declarații de catre persoana care constata infractiunea, ofiterul de urmarire penala, procuror,…

- Parlamentul a aprobat masura dupa ce premierul Pedro Sanchez, care conduce un guvern de coalitie fragila, a obtinut suficient sprijin din partea partidelor de opozitie.Spania, unde peste 25.000 de oameni au murit din cauza epidemiei de coronavirus, se afla in izolare din 14 martie, iar…

- Ieri, 22 aprilie 2020, in jurul orei 12.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia. Un barbat de 46 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune…

- Ieri, in jurul orei 11.15, politisti din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au identificat un barbat, de 24 de ani, care a condus un autoturism pe strada Principala din comuna Corbu, in timp ce se afla sub influenta bauturilor lcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,96…