Cantaretul R. Kelly, deja condamnat la 30 de ani de inchisoare in iunie pentru infractiuni sexuale, se va prezenta din nou in fata unui tribunal din orasul natal Chicago, saptamana aceasta, pentru acuzatii similare, potrivit AFP. Robert Sylvester Kelly, in varsta de 55 de ani, a fost gasit vinovat la New York ca a coordonat timp de cateva decenii un „sistem" de exploatare sexuala a tinerelor, inclusiv a adolescentelor, si a fost condamnat la sfarsitul lunii iunie la 30 de ani de inchisoare El este acuzat la tribunalul din Chicago de obstructionare a justitiei, pornografie infantila si activitate…