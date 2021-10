Cântărețul Petrică Moise a murit după ce s-a infectat cu coronavirus. A refuzat să se vaccineze Veste foarte trista pentru iubitorii folclorului banațean. S-a stins din viața Petrica Moise, renumit cantareț de muzica populara. Acesta, in varsta de 74 de ani, era internat in stare foarte grava la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. In ciuda eforturilor medicilor, acesta a pierdut lupta cu boala. Potrivit unor surse medicale, interpretul […] Articolul Cantarețul Petrica Moise a murit dupa ce s-a infectat cu coronavirus. A refuzat sa se vaccineze a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Timisoara a infiintat o Sectie de Pre-Terapie, ca urmare a cresterii accentuate a numarului de pacienti cu forme severe si foarte severe de infectie cu SARS-CoV-2, dar si a numarului ... The post Zona roșie pentru coronavirus la Spitalul…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara atrag atenția ca hepatita este o boala infecțioasa cu un procent ridicat de transmitere. Cele mai frecvente sunt hepatitele A, B, C și D, cauzate de virusuri hepatice. Prevalența, adica numarul de cazuri la 100 de persoane, este…

- Tanarul de 34 de ani, bolnav de Covid, care a fost intubat trei saptamani la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara dupa ce și-a tratat acasa boala cu vitamine, a murit. Acesta a plecat luni din spital fara acordul medicilor. „Ignorand in totalitate sfaturile medicale ale colegilor de pe ATI…

- Gestul iresponsabil de a pleca acasa pe propria semnatura l-a costat, din nefericire, viața pe tanarul de 34 de ani infectat cu COVID-19, care a stat aproape o luna internat și intubat la secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Barbatul nu s-a vaccinat…

- Ziua continua cu inca o veste trista, de data aceasta venita din lumea medicala. Din pacate, medicul Ovidiu Burlacul de Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara a incetat din viața. Anunțul a facut facut in urma cu puțin timp.

- In urma cu exact doua saptamani, PRESSALERT.ro relata despre un tanar in varsta de 34 de ani care se afla internat in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, el fiind diagnosticat cu COVID-19 si intubat. Barbatul nu s-a vaccinat pentru ca a citit ca serurile anti-COVID fac rau si…

- Un tanar in varsta de 34 de ani se afla in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, el fiind diagnosticat cu COVID-19 si intubat. Barbatul nu s-a vaccinat pentru ca a citit ca serurile anti-COVID fac rau si nu a mers a timp la spital, convins ca oxigenul distruge alveolele pulmonare.…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" Timisoara au lansat, joi, un apel catre toti pacientii care prezinta simptome deosebite si care persista mai mult de trei saptamani sa vina la controlul de specialitate cat mai curand, intrucat pot fi semnele de debut…