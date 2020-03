Cântărețul Kenny Rogers a încetat din viață Kenny Rogers, celebrul cantaret de muzica country, a decedat vineri seara, la varsta de 81 de ani. Anunțul a fost facut de publicația Variety . Faimosul artist care a dominat topurile pop și country in anii ’70 -’80 și a caștigat trei premii Grammy a murit din cauze naturale, in locuința sa. „Avea 81 și a murit pașnic acasa, din cauze naturale”, a declarat un reprezentant al artistului. Familia artistului a confirmat decesul acestuia sambata dimineața, intr-un mesaj pe Twitter: „Familia Rogers anunța cu tristețe ca Kenny Rogers a murit aseara la 10:25”. Inmormantarea va avea loc intr-un cadru… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul de muzica country Kenny Rogers a murit la varsta de 81 de ani, scrie Variety, preluat de Mediafax. Kenny Rogers, care a dominat topurile pop și country in anii ’70 -’80 și a caștigat trei Grammy, „a murit pașnic acasa, din cauze naturale”, a declarat un reprezentant al artistului.Din cauza…

- Cantaretul de muzica country Kenny Rogers a murit la varsta de 81 de ani.Kenny Rogers "a murit pasnic acasa, din cauze naturale", a declarat un reprezentant al artistului. Familia cantaretului a confirmat sambata decesul acestuia pe Twitter: "Familia Rogers anunta cu tristete ca Kenny Rogers a murit…

- Kenny Rogers „a murit pasnic acasa, din cauze naturale”, au spus apropiați ai familiei artistului. Kenny Rogers a fost un artist iubit de americani, cunoscut in toata lumea. A cantat in special muzica country, pop, in anii ’70 -’80, și a caștigat trei premii Grammy.Din cauza pandemiei de coronavirus,…

- Cantaretul de muzica country Kenny Rogers a murit la varsta de 81 de ani, scrie Variety, preluat de Mediafax. Kenny Rogers, care a dominat topurile pop și country in anii ’70 -’80 și a caștigat trei Grammy, „a murit pașnic acasa, din cauze naturale”, a declarat un reprezentant al artistului.Din cauza…

- Cântaretul de muzica country Kenny Rogers a murit la vârsta de 81 de ani, scrie Variety, preluat de Mediafax. Kenny Rogers, care a dominat topurile pop și country în anii ’70 -’80 și a câștigat trei Grammy, „a murit pașnic acasa, din cauze naturale”, a…

- Cantaretul de muzica country Kenny Rogers a murit acasa, la varsta de 81 de ani, scrie Variety, anunța MEDIAFAX.Kenny Rogers, care a dominat topurile pop și country in anii ’70 -’80 și a caștigat trei Grammy, a murit, potrivit Variety. Rogers avea 81 și „a murit pașnic acasa, din cauze naturale”,…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a anuntat, vineri, pe Twitter ca Statele Unite si talibanii vor semna un acord privind reducerea violentelor in Afganistan in 29 februarie, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.Anunțul referitor la semnarea acordului a fost facut pe Twitter de secretarul…

- O puternica explozie a zguduit vineri dimineața orașul Houston din Texas, au anunțat autoritațile locale, pe Twitter, care au cerut șoferilor sa evite zona, scrie AFP. Breaking: Video just into our newsroom showing the aftermath of an explosion in Houston, TX.Police say this is an industrial facility.…