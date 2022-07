Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul Harry Styles a afirmat ca are „inima franta" si este „devastat", dupa ce concertul lui de la Copenhaga a fost anulat ca urmare a atacului armat din centrul comercial din apropiere, scrie dpa.

- Era previzibil, era o evolutie normala: „mass shootings”, fenomenul american recurent si intrat deja in ADN-ul identitatii lor nationale, trebuia sa produca si efecte in Europa in conditiile in care accesul la arme ramane inca foarte facil, iar piata neagra este ofertanta si mereu aprovizionata de circuitele…

- Poliția daneza a trimis duminica ofițeri la un centru comercial din Copenhaga, dupa ce a primit informații despre un schimb de focuri, a anunțat instituția intr-un mesaj postat pe Twitter și citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un norvegian de origine iraniana - membru al unei retele islamiste - a tras in multime, in apropierea unui club gay, in centrul Oslo, unde a ucis doua persoane si a ranit alte 21 cu arma de foc, anunta politia norvegiana, relateaza AFP.

- Rapperul indian Shubhdeep Singh Sidhu, cunoscut publicului drept Sidhu Moose Wala, a fost atins de 24 de gloanțe in atacul armat desfașurat duminica asupra mașinii sale. Avea 28 de ani, scrie BBC.

- Un nou atac armat a avut loc in SUA. Cel mai recent incident a avut loc duminica, 15 mai, la o biserica din California de Sud. O persoana a murit iar alte cinci au fost ranite. Atacul a fost comis la Biserica Presbiteriana Geneva din orașul Laguna Woods, potrivit nytimes.com. Patru din cei cinci raniți…

- Frank R. James, in varsta de 62 de ani, a fost retinut in Manhattan, a declarat , declara un oficial din cadrul fortelor de ordine Associated Press, potrivit news.ro.Alte detalii cu privire la arestare nu erau disponibille imediat.Autoritatile din New York au anuntat miercuri ca James este principalul…

- "Explozii in regiunea Radehiv. Toata lumea este in siguranta", a scris pe Telegram Maksim Kozitki, seful administratiei militare regionale."In acest moment nu avem informatii despre posibile victime", a adaugat el.Un reporter AFP a auzit sunand in Liov sirene antiaeriene.Situate departe de front, Liov…