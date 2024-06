Stiri pe aceeasi tema

- Victima era din Sibiu și se mutase in Mureș cu doar trei zile inainte de tragedie. Barbatul se angajase ca cioban la o stana din localitatea Bagaciu și se afla cu oile la pascut cand a fost prins de urs. Medicii sosiți la fața locului au mai putu doar sa constate decesul. Trupul neinsuflețit a fost…

- Serviciul Public de Gospodarie Comunala Techirghiol, judetul Constanta, cu sediul in strada Dr. Victor Climescu, nr. 24, organizeaza concurs pe o perioada nedeterminata pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336 28.10.2022, respectand prevederile OUG…

- Primaria Municipiului Mangalia angajeaza muncitor calificat treapta profesionala I instalator si muncitor necalificat treapta profesionala II, studii generale sau medii pentru muncitor necalificat treapta profesionala II; vechime in munca muncitor calificat treapta profesionala I instalator ndash; minim…

- Astazi, 8 aprilie a.c., un accident rutier a avut loc in Mamaia Nord, Constanta. Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean SAJ Constanta un accident rutier a fost produs astazi, 8 aprilie a.c. in Mamaia Nord, Constanta. Accidentul a avut loc in urma unui impact intre doua autoturisme. La locul evenimentului…

- Unitatea Militara UM 01459 Medgidia, judetul Constanta, organizeaza concurs de angajare pentru ocuparea postului vacant de medic stomatolog. Conform anuntului, angajatul va primi contract pe perioada nedeterminata si va lucra 7 ore zi, 35 de ore saptamana. Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant…

- Anunt privind organizarea concursurilor examenelor de incadrare, pe durata determinata, a 95 de posturi de personal civil contractual sezoniere, cu atributii de executie, vacante in cadrul Complexului militar de instruire, reprezentare si tranzit "Litoral". Unitatea Militara 01556 Mangalia organizeaza…