Cantaretul britanic Ed Sheeran a anuntat ca va lua o pauza de la activitatea muzicala si de la retelele de socializare, dupa ce a muncit ''non stop'' in ultimii doi ani, potrivit Press Association.



Artistul a anuntat ca va reveni cu piese muzicale noi dupa ce va calatori, va scrie, va citi si dupa ce isi ''va trai viata un pic mai mult''.



"Buna tuturor. O sa iau din nou o pauza", a scris Ed Sheeran, in varsta de 28 de ani, intr-un mesaj adresat celor 32,2 milioane de urmaritori ai sai pe Instagram.



"Epoca si turneul 'Divide'…