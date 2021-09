Cantaretul Dorin Anastasiu a murit! (video) Cantaretul de muzica usoara Dorin Anastasiu a murit sambata la varsta de 78 de ani.Artistul originar din Craiova a castigat acum mai bine de 50 de ani trofeul "Cerbul de Argintldquo;, alaturi de Angela Similiea, scrie adevarul.ro.A fost nelipsit mult timp pe scena festivalului de la Mamaia. Dorin Anastasiu a jucat in cateva lungmetraje si si a imprumutat frecvent vocea unor personaje in filmele de desene animate. A fost redactor, profesor si prezentator la emisiuni de succes de la TVR si An ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

