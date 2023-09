Stiri pe aceeasi tema

- Casatorit cu o romanca, Sebastien Pascal a cucerit titlul la sprint și ar putea concura pentru țara noastra in viitor. A fost un adevarat festival de triatlon in weekend, la malul marii. Peste 800 de sportivi și sportive au participat la cea de-a 15-a ediție a H3RO Mamaia, o competiție care a crescut…

- Alina Ceușan a facut declarații impresionante, cu care a surprins pe toata lumea. Vedeta a raspuns celor mai picante intrebari și a facut declarații la care nimeni nu se aștepta. Influencerița a dezvaluit cu cine s-ar fi casatorit daca nu era deja maritata. Barbatul este unul celebru! Cu cine s-ar fi…

- Este fericire mare in familia Antena 1. Un personaj indragit de public a facut nunta! Tanara s-a casatorit in secret, surprinzandu-și admiratorii cu imagini de la marele eveniment. Nunta mare la Antena 1 A acceptat o provocare pe care puțini ar indrazni sa o traiasca, din dorința de a-și cunoaște sufletul…

- Guvernul lui Viktor Orban a finanțat in secret mai multe organizații de peste granița, in principal din Transilvania, care susțin obiectivele partidului condus de premierul maghiar, potrivit HVG. In total, peste 277 de milioane de forinți au ajuns in Romania.

- In timp ce romanii priveau cu admirație imaginile fabuloase de la nunta lui Dani Oțil, s-a aflat ca alta vedeta din showbiz-ul de la noi din țara s-a casatorit in secret. Blonda a confirmat ca ea și alesul inimii sale au spus marele DA in fața ofițerului starii civile. Ce vedeta s-a casatorit in secret…

- De ce nu e bun SRI in universitați? Pentru același motiv pentru care nu e bun in politica, in justiție, in presa, nu e bun in nicio instituție democratica, el fiind un sistem ierarhizat, militar, de aparare, și atat.Antonio Amuza a fost și angajat SRI, și, in același timp, angajat la Universitate, și…

- Marea campioana la gimnastica, medaliata cu aur la Jocurile Olimpice, Catalina Ponor s-a casatorit religios. Mirele a venit pe cal, iar mireasa in caleasca, potrivit news.ro.Nunta a avut loc sambata, cand Catalina Ponor si Bogdan Jianu si-au botezatu si baietelul. CITESTE SI Neversea 2023 - Peste…

- Nici n-a luat-o bine de nevasta ca i-a pus caluș la gura! Un primar din Brazilia s-a casatorit cu un crocodil, caruia localnicii ii spun 'Mica prințesa'Primarul unei localitati din Mexic s-a insurat cu un crocodil, numit de localnici "Mica Prințesa”. CITESTE SI Din vacanța pe care-o petrece in…