Cântăreţul cântăreţilor Era o situatie aproape incredibila. E ca si cum ai accepta la un concert de opera pe cineva care nu are voce decat de cantat sub dus, doar ca sa primeasca si acela un salariu, din mila, din compasiune sau vreun interes. De fapt nu cred ca exagerez daca zic ca in asta constau de fapt esecurile pe banda rulanta din toate domeniile de activitate din aceasta tara: lipsa de profesionalism a oamenilor. Zilele trecute am petrecut cateva zile undeva, intr-un sat de la poalele muntilor. Seamana acest inceput cu cel al Scrisorii pierdute de Caragiale: „In capitala unui judet de munte, in zilele noastre"... E… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- It is probably the first in history music performance at Chornobyl power station! Incredible workers - brave and dedicated to their job. Everything is gonna be alright! #Ukraine ???????? pic.twitter.com/XLeHPDwrJY — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) May 13, 2022

- Dupa vacanța de Paște, romanii se pregatesc din nou pentru cateva zile libere. In prima jumatate a lunii iunie, cei care lucreaza la stat sau la privat vor avea parte de o minivacanța de trei zile pentru ca urmeaza sarbatorirea Rusaliilor. Astfel, ziua de 12 iunie va fi zi libera cu ocazia sarbatorii…

- Compania Otto Broker, cel mai mare operator de brokeraj de asigurari retail din centre comerciale, cu o traditie de peste 20 de ani, a lansat un proiect unic pe piata asigurarilor din tara noastra: posibilitatea recuperarii in 7 zile a banilor ramasi la City Insurance. Compania Otto Broker, cel mai…

- Inca din antichitate, animalele și pasarile erau slavite atat in timpul vieții, cat și dupa moartea lor, iar unele popoare precum egiptenii antici le mumificau dupa ritualuri care nu erau cu mult diferite comparativ cu cele dedicate unor personalitați ale acelor vremuri. Cuprins: Ce spune legenda gaștelor…

- Deputatul PSD, Ionel Floroiu, s-a dezlantuit in Parlament la adresa romanilor din diaspora, despre care a spus ca "nu aduc niciun aport la dezvoltarea sociala, economica si politica a acestei tari" si ca trimit "200-300 de euro la cei ramasi in tara, care reprezinta 0, 01 - din PIB". Declaratiile au…

- Incidentul de la Dumitra de acum cateva zile, cand o drona a cazut pe un camp, fiind gasita de un localnic ce-și lucra pamantul, a fost prezentat de site-ul Euronews.ro, al celui mai mare post de televiziune din Europa. Nici cei de la Times New Roman nu s-au putut abține sa nu faca mișto de incident.…

- Compania CFR Calatori a informat marți, 8 martie, ca un tren cu 1.500 de refugiati din Ucraina va ajunge in Gara de Nord din București in jurul orei 18.30.„In aceasta dimineața circula trenul CFR Calatori 12605 cu 12 vagoane avand 1500 de refugiați la bord, sosiți in țara cu un tren al Cailor Ferate…