Cântăreţul britanic arestat la Paris pentru cumpărare de cocaină Cantaretul britanic Pete Doherty a fost plasat in custodia politiei la Paris joi seara, dupa ce a fost interpelat in timp ce cumpara cocaina, scrie Agerpres dupa o informare AFP. Fostul membru al trupei Libertines, in varsta de 40 de ani, care s-a opus arestarii, se afla intr-o stare de ebrietate la momentul interpelarii, potrivit unei surse din cadrul politiei, care a precizat ca nu au existat raniti pe parcursul acestei operatiuni. Artistul a incercat sa scape Artistul asa La momentul arestarii, artistul a incercat sa scape de doua pungi care contineau cocaina, dintre care una… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

