- Cantaretul brazilian de muzica country Juliano Cezar a murit pe scena, cu microfonul in mana, in timpul unui concert, in noaptea de luni spre marti, la varsta de 58 de ani, din cauza unui infarct.

- Intr-un clip care s-a viralizat pe retelele de socializare se poate observa momentul in care artistul se prabuseste pe scena, cu microfonul in mana. Producatorul sau, Mauro Vasconcelos, a declarat in presa locala ca Juliano Cezar a fost transportat de urgenta la spital. Artistul a fost resuscitat…

- Anunțul a fost facut pe Facebook de catre școala de dans unde activa artistul. Nu au fost specificate și alte detalii legat de cauza morții lui Jack Burns. Polițiștii nu ancheteaza decesul tanarului ca fiind unul suspect. Școala de dans unde Jack Burns activa a anunțat tragicul eveniment…

- Soția unui barbat de 53 de ani din Odobești, care a murit in urma unui infarct miocardic, ii acuza pe medicii de la Spitalul de Urgența din Focșani ca au tratat cu superficialitate cazul soțului ei. Acesta a ajuns la spital cu semne de infarct, dar a primit doar calmante, spune femeia, anunța MEDIAFAX.Citește…

- O veste extrem de trista zguduie lumea muzicii populare. Cantaretul Daniel Siminic a murit in urma unui infarct. Vestea tragica a fost data de Andrada Barsauan, care avea un proiect muzical in colaborare cu acesta, potrivit antena3.ro. „Am sa va transmit o veste trista tuturor celor care l-ați cunoscut…

- Doliu mare in muzica populara romaneasca: Artistul iubit de milioane de romani a murit… Din pacate a facut infarct O veste trista zguduie lumea muzicii populare. Cantaretul Daniel Siminic a murit in urma unui infarct. Vestea tragica a fost data de Andrada Barsauan, care avea un proiect muzical in colaborare…

- Dupa ce draga ei prietena și colega de scena, Ileana Ciuculete a murit rapusa de o boala crunta, Maria Carneci iși dorește sa-i ajute pe toți cei care sufera din cauza hepatitei C.Cantareața a lansat un apel important catre toți romanii: ii indeamna sa aiba grija de sanatatea lor, sa aiba…

