Cântăreţii Stela Enache şi Fuego, mâine seară la Palas Mall Concertul este programat pe data de 17 august de la ora 21.30. Cantaretul a pregatit o serie de melodii care l-au facut cunoscut si apreciat in randul fanilor. Artistul a pregatit un show de muzica care promite atat sensibilitate, versuri si piese de neuitat, dar si culoare. Alaturi de cunoscutul cantaret de muzica usoara, pe scena va mai urca si Stela Enache, o doamna a muzicii romanesti, care, la cei 68 de ani ai sai, va impartasi dragostea pentru m (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Clujului, Emil Boc, si-a amintit ca Dumitru Farcas era intr-o forma extraordinara la spectacolul organizat la Cluj, in luna mai, cu ocazia aniversarii varstei de 80 de ani. „Muzica lui Dumitru Farcas este in ADN-ul fiecarui roman”, a mai spus edilul.

- Cantaretul de muzica populara Ovidiu Purdea Somes a afirmat ca Dumitru Farcas a fost unul dintre cei mai frumosi romani pe care i-a cunoscut, considerand ca acesta putea fi numit ”voievod al taragotului”, transmite Mediafax. Cantaretul de muzica populara Aurel Tamas considera ca decesul lui Dumitru…

- Cantaretul de muzica populara Ovidiu Purdea Somes a afirmat ca Dumitru Farcas a fost unul dintre cei mai frumosi romani pe care i-a cunoscut, considerand ca acesta putea fi numit ”voievod al taragotului”, transmite corespondentul MEDIAFAX. Cantaretul de muzica populara Aurel Tamas considera ca decesul…

- Imagini exclusive de la nunta pe care Irina Loghin a vrut sa o tina secreta. La miezul noptii, artista i-a facut fiicei sale, care a imbracat rochia de mireasa, o surpriza fabuloasa, care i-a emotionat pe toti invitatii. Mai mult, Fuego a cantat cea mai controversata piesa a lui.

- Fuego a fost unul dintre artiștii care au incercat sa-l ajute financiar și sa ii fie alaturi lui Ilie Micolov. Dispariția artistului Ilie Micolov l-a indurerat pe Fuego. Cantarețul a transmis un mesaj dupa moartea artistului in care, printre altele, povestește ca a inceract sa-l susțina pe legendarul…

- Tragedie pentru muzica ușoara din Romania. Interpretul și compozitorul uneia dintre cele mai ascultate melodii romanești a murit in urma cu puțin timp ... The post Doliu in muzica ușoara! S-a stins cantarețul din spatele uneia dintre cele mai ascultate piese din Romania appeared first on Renasterea…

- GEST FRUMOS… Radical Grup Vaslui, cel mai important distribuitor de materiale de constructii din judet, a oferit tuturor vasluienilor, duminica seara, un concert de exceptie la statuia lui Stefan cel Mare, de la Podu Inalt. Compania a sponsorizat concertul cunoscutului cantaret Fuego care, timp de aproape…

- Vești triste vin, din nou, din sfera muzicii folclorice. Maria Butaciu, indragita artista de muzica populara a murit aseara, la varsta de 78 de ani, la spitalul Floreasca din Capitala, acolo unde era internata de la inceputul lunii mai, in urma unui acccident vascular cerebral. Maria Butaciu, recunoscuta…