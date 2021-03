Stiri pe aceeasi tema

- Exercițiile de respirație sunt baza tehnicii cantului de opera și fac parte din practica zilnica de intreținere vocala a cantareților de opera. Urmand exemplul artiștilor de la English National Opera, RESPIRAM IMPREUNA a adunat un grup de soliști și profesori de canto romani, care iși vor pune la dispoziția…

- Presedinta Senatului Anca Dragu a afirmat ca nu crede ca Romania va trece la acest pasaport de vaccinare impotriva COVID-19 si ca personal nu sustine un astfel de demers. „Pe de alta parte, cred ca fiecare dintre noi este responsabil si ca atare aceasta responsabilitate inseamna inclusiv sa ne vaccinam…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va efectua vineri o vizita la Chisinau, cu ocazia acordarii de catre Romania a unui ajutor umanitar cu titlu gratuit pentru Republica Moldova, constand in echipamente medicale si de protectie pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Potrivit unui comunicat…

- De asemenea, evidentiaza si faptul ca este nevoie de kinetoterapeuti chiar si in sectiile de Terapie Intensiva din sectoarele COVID-19, pentru ca cei internati sa inceapa recuperarea cat mai devreme.

- Corpul de control al prim-ministrului va investiga modul in care a fost aplicata Masura 3 de ajutor de stat – granturi pentru IMM, a anuntat vineri prim-ministrul Florin Citu, dupa o intalnire cu ministrul Economiei Claudiu Nasui, care a afirmat ca aceasta masura nu isi atinge scopul, intrucat…

- Pana luni, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 712.561 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 654.875 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.551 cazuri noi de persoane infectate…

- Vaccinarea șefului statului nu se va face public, potrivit Realitatea PLUS.A doua etapa de vaccinare impotriva COVID-19 incepe la sfarșitul acestei saptamani, vineri, 15 ianuarie.Tot in a doua etapa vor mai fi vaccinați și membrii Guvernunlui, potrivit Realitatea PLUSReamintim ca președintele Klaus…

- Alimentația are un rol esențial in vindecarea pacienților diagnosticați cu COVID-19. Pentru ca organismul lupta cu infecția, iar consumul energetic este foarte mare, specialiștii recomanda mai multe mese pe zi decat in mod normal, dar și cate un pahar de apa la fiecare sfert de ora. Recomandarile vizeaza…