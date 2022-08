Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, INNA a marcat un noua reușita semnificativa in cariera: artista a urcat pe scena de la Tomorrowland in fața unui public numeros, de peste 200 000 de oameni. Este primul artist roman care a cantat pe scena prestigiosului eveniment. INNA a participat la Tomorrowland la invitația lui…

- Dupa ce in urma cu mai bine de o luna, Justin Bieber și-a anunțat fanii ca este grav bolnav, motiv pentru care și-a anulat turneul, acum artistul pare ca se simte mai bine și revine pe scena. Cantarețul a dezvaluit, in urma cu ceva vreme, pe rețelele de socializare ca sufera de o boala nemiloasa, și-a…

- A fost alerta cu bomba la bordul unei aeronave Wizz Air pe zborul W63676, care sosea in tara de la Roma. In aeronava se aflau 176 de pasageri plus membrii echipajului.S-a intamplat pe Aeroportul Internațional Leonardo da Vinci din Fiumicino (Roma), la ora 21:30. Aeronava Wizz Air se pregatea de decolare…

- Și o cladire te poate face sa plangi, mai ales daca este orfelinatul unde ai crescut, locul plin de muște, imbibat cu o liniște sinistra și cu foarte multe gunoaie, actrița Ionica Adriana a ajuns sa planga incontrolabil. Avand un accent britanic și o diploma la o școala privata, nimeni n-ar fi ghicit…

- ■ programul de astazi, 5 iulie, incepe la ora 18.00, sala Calistrat Hogas a CJ gazduind recitalul Viola Fantasia ■ de la ora 19.00, la Turn poate fi ascultat un concert de muzica lautareasca ■ In programul manifestarilor din cea de a treia zi a Vacantelor Muzicale, editia 2022, sunt doua manifestari.…

- ■ spectacolul incepe la ora 21:00 ■ evolueaza Orchestra Filarmonicii de Stat din Sibiu, cu solistii argentinieni Analia Selis si Mariano Castro ■ Programul de azi, 4 iulie, al Vacantelor Muzicale este unul de exceptie, iar nemtenii sint asteptati, cu incepere de la ora 21:00 in Piata Turnului. In program…

- Un tanar de 19 ani a fost incatusat dupa ce a amenintat o femeie cu acte de violența și cu moartea, dupa care a facut scandal la Poliția Cluj-Napoca, informeaza Mediafax. Potrivit surselor stiridecluj.ro ar fi vorba despre rapperul MobTrap. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Scene incredibile pe lacul din Dumbravita, in cursul saptamanii. Un barbat si-a lasat cainele de vanatoare liber, iar animalul a intrat in apa si a incercat sa prinda una dintre lebedele care traieste acolo. Patrupedul a urmarit pasarea, fiind nevoie de interventia unui martor care a sarit in apa si…