Stiri pe aceeasi tema

- Un moment cu adevarat surprinzator din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” a fost atunci cand la degustarea preparatelor pentru amuleta 22 au participat doar Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu!

- Lupta dintre Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea continua. De data aceasta, cei trei jurați ai emisiunii „Chefi la cuțite” au aflat ce bonus aduce amuleta 20 din sezonul 8 al show-ului culinar, de la Antena 1.

- Laurențiu Zediu este din Bacau, dar in prezent locuiește in Polonia, țara unde s-a stabilit de ceva timp. Plin de incredere, concurentul a decis sa iși demonstreze priceperea in materie de bucatarie, in sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”!

- Din studioul de inregistrari, direct in bucatarie! Lena Horvath și Ali Sultanul au facut show la „Chefi la cuțite”, acolo unde au venit pregatiți sa dovedeasca faptul ca le poate pielea și... altceva!

- In ediția 13 din sezonul 8 „Chefi la cuțite” am putut descoperi cum se mai distreaza Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, in culisele celui mai indragit show culinar.

- Domenico Bellantoni, fiul fostei concurente Amalia Sicilianca, și-a luat inima in dinți și a decis sa arate la emisiunea „Chefi la cuțite” faptul ca pasiunea pentru bucatarie e moștenire de familie!

- Chef Sorin Bontea, juratul emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1, a reușit sa iși uimeasca fanii cu cea mai neașteptata filmare de pana acum! Imaginile de pe Instagram sunt deja virale.

- Pasiunea lui chef Florin Dumitrescu pentru muzica e deja unlucru bine cunoscut. Juratul de la Chefi la Cuțite a cochetat cu scena subdiverse forme sau apariții, așa ca publicul ii cunoaște și abilitațile vocale. „Intr-o dimineața, in timp ce eram in duș și ma pregateam sa merg la filmari am inceput…