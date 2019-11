Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Sharon Stone a dat-o in judecata pe cantareata rap Chanel West Coast pentru ca i-a folosit numele de cateva zeci de ori intr-o piesa intitulata „Sharon Stoned”, informeaza The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.Actrita este de parere ca artista debutanta incearca sa castige capital…

- Castigatorii MTV EMA 2019! Ieri seara a avut loc in Seville, Spania, editia din acest an a galei de decernare a MTV EMA. Taylor Swift, Nicki Minaj, Billie Eilish si Halsey sunt doar cativa dintre marii castgatori ai serii, dar va invitam sa vedeti in continuare lista completa a celor care au primit…

- ​Facebook mai „da un atac” asupra Snapchat: compania lui Mark Zuckerberg a lansat joi Threads din Instagram, o aplicație de sine statatoare, pentru mesagerie bazata pe imagini. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Federația spaniola vrea sa-i caștige increderea lui Ansu Fati și a anunțat ca se va baza pe acesta și la naționala sub 21 de ani a Spaniei, deși jucatorul va implini 17 ani la finalul lunii octombrie. Tanarul atacant a debutat deja in tricoul primei echipe a Barcelonei și e vazut drept noua stea a…

- Oda limbii romane din partea formatiei Subcarpati si a Surorilor Osoianu. Melodia "Limba Romana" are si un videoclip, care a fost lansat si pe youtube. Productia muzicala este insotita si de urmatorul mesaj: "Dam cu pace pentru suflarea comuna. Dragoste pentru toti vorbitorii de limba romana!"

- Cantareata rap americana Missy Elliott, a lansat joi seara un nou album de studio, "Iconology", care reprezinta primul ei material discografic dupa o pauza de 14 ani, informeaza contactmusic.com. Artista, in varsta de 48 de ani - care nu mai lansase un album de la "The Cookbook" din 2005 -, si-a surprins…

- La doar cateva zile dupa desparțirea de soțul sau, Liam Hemsworth, Miley Cyrus a lansat o piesa in care vorbește despre relația sa cu actorul cu care s-a casatorit anul trecut. In versurile piesei ”Slide Away”, Miley vorbește despre consumul de droguri și alcool, dar și despre vremea cand erau adolescenți.…

- Alexandra Hatos, o tanara in varsta de 25 de ani, din Dej, și-a lansat recent cel de-al doilea single intitulat „Pahar de vin”. Piesa vine dupa ce anul trecut artista din Dej și-a lansat primul single și primul videoclip realizat in colaborare cu ViLLy, intitulat „Doar Tu”. „Pahar de vin”, produsa de…