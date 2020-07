Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre un concurent de la Puterea Dragostei, Gabriel, unul dintre cei mai iubiți concurenți al emisiunii difuzate de Kanal D. Fanii acestuia i-au venit in sprijin imediat dupa postarea publicata pe contul de Instagram. Gabriel a facut anunțul trist prin intermediul unei fotografii…

- La data de 1 iunie 2020, polițiștii din Aiud au fost sesizați, prin plangere, de catre o femeie de 85 de ani, din Aiud, cu privire la faptul ca a fost amenințata cu moartea de nepotul ei. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, pe fondul unor discuții contradictorii, tanarul…

- La sfarșitul primei luni din 2020 Smiley – Andrei Tiberiu Maria și-a mutat o parte din echipa și proiecte la Los Angeles pentru urmatoarele doua luni și jumatate. Nu știa atunci ca urma sa nu-și mai intalneasca parinții și bunica timp de aproape jumatate de an din cauza reglementarilor. Iata ca weekendul…

- Billie Eilish a anuntat ca va gazdui o emisiune pe Apple Music, "me & dad radio", alaturi de tatal ei, Patrick O'Connell, un actor cunoscut pentru aparitiile din "The West Wing" and "Iron Man", informeaza DPA. Cei doi vor dezvalui audientei melodiile lor preferate, dar si diferentele…

- O bunica din Marea Britanie, in varsta de 60 de ani, s-a imbracat intr-un combinezon, și-a pus masca, ochelari și manuși și i-a facut o vizita-surpriza nepotului sau de șase ani, pe care nu l-a vazut de la inceputul pandemiei.

- Paul McCartney a afirmat recent ca The Beatles a fost o trupa mai buna decât The Rolling Stones, iar Mick Jagger a raspuns aprecierilor lui spunând ca nu exista o competitie între cele doua, fiind foarte diferite si, mai ales, pentru ca una este „incredibil de norocoasa”…

- Bryn și Pat Howells, in varsta de 86 și 80 de ani, au sarbatorit recent 60 de ani de casatorie. Cei doi nu au mai ieșit din casa de saptamani intregi, dar pe 4 aprilie au inceput sa se simta rau. Amandoi au fost duși la spital, insa medicii nu au reușit sa ii salveze. Bryn și Pat au decedat luni,…

- O femela de tigru malaezian, in varsta de 4 ani, de la Gradina Zoologica din Bronx (New York) a fost testata pozitiv pentru coronavirus. Este primul caz in care un animal este infectat de un om cu COVID-19. Nadia a fost singura testata din cele șapte feline mari, dar și sora ei Azul, precum și... Read…