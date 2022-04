Stiri pe aceeasi tema

- Selly trece prin momente dificile, asta dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus. Celebrul vlogger iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața sa, iar de aceasta data le-a marturisit ca starea lui de sanatate nu este una tocmai buna și se simte slabit.

- Familia lui Jador a fost greu incercata de-a lungul timpului, asta dupa ce au fost diagnosticați cu cancer. Din fericire, parinții artistului s-au vindecat, insa manelistul risca sa se imbolnaveasca de aceasta boala. Acesta apeleaza tot timpul la medici pentru control. Iata ce a marturisit cantarețul…

- Bianca Dragușanu și-a alarmat marea comunitate din mediul online, asta imediat dupa ce le-a pvestit ca fiica ei se afla in aceste momente la spital, pe mainile medicilor. Iata ce a pațit micuța Sofia, dar și care este motivul pentru care vedeta a ales sa o opereze!

- Actiunea 16 Afectiuni musculo scheletice AMS Avand in vedere obiectivele specifice ale Inspectiei Muncii stabilite prin lege cat si prin Programul Cadru de Actiuni al Ispectiei Muncii pentru anul 2022, in trimestrul I III se va desfasura ldquo;Actiunea de verificare a modului de identificare a riscurilor…

- Ruby și-a șocat marea comunitate de pe rețelele de socializare, asta imediat dupa ce a postat mai multe fotografii in care se vede clar ca artista a ajuns pe mainile medicilor. Cu ce probleme de sanatate se confrunta indragita cantareața in aceste momente și de ce a apelat la ajutorul cadrelor medicale!

- Victoraș Micula trece prin momente grele, dupa ce a fost internat de urgența la spital. Milionarul se afla la o clinica din strainatate și urmeaza tratament, dar a anunțat ca se confrunta cu probleme grave de sanatate și nici macar banii nu il pot ajuta acum. Acesta este nevoit sa ramana sub supravegherea…

- Alex Bodi se confrunta cu probleme de sanatate? Afaceristul a anunțat ca trenuie sa treaca printr-o intervenție chirurgicala la picioare și a marturisit ca are venele prea dilatate. De asemenea, acesta susține ca se va trata la o clinica din Londra sau Franța.

- Maria Ciobanu intampina cateva probleme de sanatate in ultima perioada. Marea artista a fost nevoita sa petreaca sarbatorile departe de Romania. Aceasta iși facuse o tradiție din a veni in țara in fiecare an de sarbatori, insa iata ca acum nu a mai fost posibil. Fanii sunt ingrijorați. Ce se intampla…