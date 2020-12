Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan s-a facut remarcata, de-a lungul anilor in showbiz-ul romanesc, datorita caracterului și personalitații sale puternice. Este o femeie hotarata, care știe ce vrea de la viața și care poate controla o lume a barbaților. Este casatorita cu antrenorul Laurențiu Reghecampf, dar inainte ea…

- Mihaela Tatu a trecut printr-o perioada foarte grea a vieții, dupa ce a decis sa se retraga din lumea televiziunii. Acum insa, fosta prezentatoare pare sa se simta mai bine, semn ca a reușit sa depașeasc cele mai mari greutați ale vieții sale. Cum a putut vedeta sa scape de depresie și sa faca fața…

- In urma cu un an viața Laviniei Pirva, soția lui Ștefan Banica Jr., s-a schimbat complet. Cantareața a devenit mama pentru prima oara, iar invitata astazi in platoul emisiunii Star Matinal de la Antena Stars vedeta a vorbit despre cum e rolul de mamica, dar și daca se gandește pe viitor la inca un membru…

- O iubim pentru vocea și talentul cu care a fost inzestrata, insa, v-ați intrebat vreodata ce meserie ar fi avut Delia, daca nu devenea cantareața? Chiar ea a recunoscut! Artista ți-a surprins fanii!

- Dezvaluiri in platoul emisiunii Vorbește Moldova. Fiica barbatului ucis din Horești a povestit despre chinurile prin care ar fi trecut tatal sau inainte de moarte. Afla ce spun cei care sunt invinuiți de omor, dar și cum se justifica aceștia in video de mai jos:

- Claudia Ghițulescu a fost operata in urma cu doar cateva zile la picior dupa ce in urma cu mai mulți ani a suferit un accident grav de mașina și a fost la un pas de moarte. Cantareața a avut dureri mari, motiv pentru care a ajuns din nou pe mainile medicilor!

- Un barbat aflat in coma din cauza noului coronavirus a revenit la viața, insa a primit o veste de-a dreptul sfașietoare. Cel care ii era partener de viața a murit, tot din cauza virusului din China.

- Vladuța Lupau se numara printre cele mai apreciate și ascultate artiste ale momentului in Romania. Fanii sunt intotdeauna curioși sa afle detalii despre viața personala a cantareței.