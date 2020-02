Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu a fost amendata cu suma de 4.000 de lei dupa ce a sunat la numarul de urgența 112, susținand ca este sechestrata. Poliția a constat ca artista de fapt se certase cu fostul ei iubit, Ștefan Manolache, insa acesta nu o reținuse fara voia ei. In timpul nopții, Andreea a sunat la 112 pentru…

- Postarea de pe Instagram a unei adolescente de 16 ani, Mila, a readus in discutie problema blasfemiei in Franta, scrie BBC.Mila a intrat intr-o contradictie pe reteaua de socializare cu un utilizator musulman, care i-a transmis comentarii homofobe. A urmat o postare in care ea numeste Islamul o "religie…

- Cantareata de origine belgiana Lara Fabian, care avea programat luni, de la ora 19.30, un concert la Sala Palatului din Bucuresti, a anuntat pe Facebook ca spectacolul "este anulat".Spectacolul facea parte din "50 World Tour", inceput anul trecut, prin care artista isi promoveaza cel de-al…

- Uruguayanul Pablo Cuevas (45 ATP) a pierdut meciul de la ATP Cup cu georgianul Nikoloz Basilashvili (26 ATP), scor 4-6, 6-1, 4-6. Jucatorul sud-american s-a enervat și a vrut sa abandoneze meciul in finalul primului set. Pablo Cuevas și-a facut bagajul și s-a indreptat spre cabine la scorul de 5-4 pentru…

- Mai multe indicatoare rutiere din județul Harghita, in limba maghiara, au fost vopsite cu negru. Poliția anunța ca desfasoara cercetari.Citește și: SONDAJ CURS - Sprijin fragil al populației pentru alegerile anticipate Inspectoratul de Poliție Județean Harghita s-a sesizat din oficiu,…

- Andreea Antonescu a ramas fara cadourile de Craciun. Duminica seara, cantareata și-a pus bagajele in masina deoarece urma ca luni dimineata sa plece la munte. Luni dimineata nu le-a mai gasit. Trei indivizi i-au spart mașina Andreei Antonescu și i-au furat toate lucrurile: laptopul, hainele, parfumurile,…

- Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Iași a fost acționat in judecata chiar de membri ai sindicatului. Reclamanții susțin ca unii angajați sunt constant intr-o stare de harțuire, din cauza unui comisar. Sindicaliștii le cer magistraților sa oblige ITPF sa faca ordine in cadrul instituției…

- Goo Hara, cantareața sud-coreeana de K-pop, a fost gasita decedata in casa ei din Seul. Avea doar 28 de ani. Artista facea parte din grupul de fete Kara. Poliția a anunțat ca incearca sa...