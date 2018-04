Cântăreață însărcinată, împușcată mortal în timpul unei petreceri - VIDEO O cantareața insarcinata a fost impușcata in timpul unei ceremonii festive, pentru ca a refuzat sa se ridice in picioare in timpul reprezentației. Samina Samoon, in varsta de 24 de ani, a fost impușcata mortal in timpul unei petreceri din satul Kanga, in Pakistan. Individul a deschis focul de arma dupa ce tanara, care canta așezata pe un scaun, a refuzat sa se ridice și sa danseze. Intr-un video surprins din timpul petrecerii, victima se ridica la un moment dat de pe scaun, in timp ce mai mulți barbați arunca cu bani spre ea. La cateva secunde dupa ce s-a ridicat, tanara… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

