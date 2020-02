Cântăreața galeză Duffy a dezvăluit că a fost "drogată, violată și ținută captivă" Duffy, cântareața galeza premiata cu Grammy, a dezvaluit ca a fost &"drogata, violata și ținuta captiva timp de mai multe zile&", informeaza BBC, citat de Mediafax. Vedeta, în vârsta de 35 de ani, a publicat un mesaj pe rețeaua de socializare Instagram, în care a povestit ca a avut nevoie de &"mult timp&" pentru a se recupera. Cântareața, care a avut, în 2008, un single pe primul loc în topurile din Marea Britanie, le-a scris celor peste 70.000 de urmaritori ai sai ca &"acesta este adevarul și credeți-ma va rog ca acum sunt bine și în siguranța&".… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

