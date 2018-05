Cântăreața Feli este însărcinată. Iată modul inedit în care a dat vestea! Traiește cea mai frumoasa perioada din viața sa, fiind insarcinata cu primul copil! Vorbim despre cantareața Feli, care a dat vestea cea mare pe rețelele de socializare, intr-un mod inedit! Feli e insarcinata Emoționata, dar și incantata de ceea ce traiește, Feli și-a anunțat fanii internauți ca e insarcinata, printr-o postare pe Facebook. Ea a dezvaluit marea veste prin noua piesa, lansata azi, care vorbește fix despre fericirea de a fi mama. ”Doua inimi bat in mine/ Doua-mi si doream de mica/ Una este de la mama/ Alta imi va spune „Mamica”!„, este mesajul prin care a dezvaluit ca va fi mama.… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

