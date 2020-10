Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu ani, ea era una dintre cele mai frumoase chipuri din trupa A.S.IA., trupa care scotea hit dupa hit și facea furori pe scena muzicala din Romania. Astazi, artista arata complet diferit. Unde a disparut și ce face acum, aflați in randurile de mai jos. Fosta componenta a trupei A.S.I.A este…

- Lady Gaga este una dintre cele mai indragite și iubite artiste ale lumii, insa puțini știu ca vedeta a trecut printr-o perioada grea. Aceasta a povestit ca a avut de traversat momente cumplite și ca au fost clipe in care era la un pas de sinucidere!

- In arealul Buciumului, comuna cu traditie aurifera din Apuseni, au trait aurarii, cei care exploatau si produceau materialul pretios prin utilizarea steampurilor. Acestia il amalgamau cu mercur si faceau cate o biluta de metal pretios, uneori de forma unei alune, alteori de forma unei nuci.

- "Am cantat intr-un singur loc, la un cumatru, dar a fost puțina lume, s-a pastrat distanța. Duminica o sa cant, o sa fiu pe scena la Botoșani. Dar va fi la fel, puțina lume și la distanța. Mi-a lipsit foarte mult cantatul. E greu sa nu te mai poți exprima artistic așa cum trebuie. In pandemie…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, transmite condoleante victimelor exploziilor de marti din capitala Libanului si afirma ca "Romania este alaturi de oamenii din Beirut in aceste momente dificile"."Sincere condoleante pentru victimele exploziilor din Beirut, Liban si insanatosire…

- Momente de groaza au avut loc la Braila, acolo unde un sicriu depus in biserica „Sfantul Constantin” a luat foc de la o lumanare. Cei prezenți la priveghi au intrat in panica, apleland rapid numarul de urgența 112. Cum s-a petrecut evenimentul infiorator Rar iți este dat sa iei parte la asemenea evenimente,…

- Elena Merișoreanu, celebra interpreta de muzica populara, a fost testata pentru coronavirus, dupa ce asistenta medicala care ii facea infecții s-a confruntat cu febra, fiind suspecta de COVID-19.