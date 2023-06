Cântăreață din România, prinsă băută și drogată la volan! Ce au mai descoperit polițiștii – VIDEO Șoc in lumea artistica din Romania! S-a aflat ca o cunoscuta cantareața a fost prinsa pe picior greșit, in cursul nopții de joi spre vineri, in Capitala. Totul, dupa ce a fost oprita de poliție, in trafic. Cantareața Xonia ar fi fost prinsa de polițiștii din Sectorul 2 al Capitalei bauta și drogata la volan, […] The post Cantareața din Romania, prinsa bauta și drogata la volan! Ce au mai descoperit polițiștii - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

