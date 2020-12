Cântăreața din România care a rămas fără bani în pandemie. Trăia în lux și a ajuns în sărăcie Carmen Șerban 1 of 3 Carmen Șerban Despre celebra solista Carmen Șerban (49 de ani) s-a zvonit ca ar fi ajuns la dimensiuni de fotomodel in urma unei operații de micșorare a stomacului. Intr-un interviu oferit in exclusivitate pentru impact.ro, cantareața de top face dezvaluiri surprinzatoare, privind numarul operațiilor estetice. In plus, ne-a marturisit ca, acum trei ani, cand marea ei iubire s-a stins din viața, a slabit ingrijorator de mult, aproape 15 kilograme. Carmen adora luxul și toaca banii cu o viteza uluitoare. A devenit mai cumpatata doar in pandemie, cand spectacolele i-au fost anulate.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

