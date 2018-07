Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul gest grandios al lui Drake vine chiar dupa ce artistul și-a lansat noul album, “Scorpions”. Vineri, rapper-ul a cheltuit 10 mii de dolari pentru a cumpara inghețata pentru fanii sai din 5 cartiere din Los Angeles. Cateva dintre bunatați au fost imparțite chiar de catre artist oamenilor ce treceau…

- Pana și cele mai cunoscute vedete au trecut prin momente mai dificle in viața, inainte de a deveni faimoase la Hollywood. Printre acestea se numara și Johhny Depp, care a avut o ocupație nu tocmai de rangul unui actor de asemenea calibru. Starul din „Pirații din Caraibe” a vandut pixuri prin telefon,…

- Un barbat britanic care a fost otravit cu neurotoxina Noviciok acum zece zile si-a recapatat cunostinta, fiind acum intr-o stare critica dar stabila, conform Spitalului Districtual din Salisbury, scrie Reuters, potrivit rtv.net.

- „Am putut observa o imbunatatire mica dar semnificativa in starea lui Charlie Rowley”, a declarat Lorna Wilkinson, directoarea diviziei de asistente de la spital.„El este constient si se afla intr-o stare critica, dar stabila”, a adaugat ea.Charlie Rowley a fost otravit alaturi…

- Comisia Europeana transmite, intr-un comunicat remis agentiei MEDIAFAX, faptul ca a luat cunostinta de faptul ca Parlamentul a adoptat Codul de Procedura penala si va analiza modificarile.

- Valeriu Steriu si-a anuntat marti plecarea din PMP si intrarea in PSD, sustinand ca a ales libertatea si ca e convins ca si alti colegi de-ai lui vor lua aceasta decizie. Totodata, Gabriel Zetea, presedinte PSD Maramures, anunta ca parlamentarul PMP Iustin Talpos trece la social democrati.

- Uniunea Economica Eurasiatica, o structura coordonata de Rusia, va semna un acord comercial cu Iranul, in contextul in care Administratia Donald Trump impune, dupa retragerea din Acordul nuclear, noi sanctiuni contra regimului de la Teheran, relateaza site-ul agentiei Associated Press.