Cântăreaţa Demi Lovato a anunţat că se consideră non-binară. Ce înseamnă mai exact acest lucru Cantareata Demi Lovato a anuntat pe Twitter ca se considera persoana non-binara si ca se identifica cu pronumele they/ them (ei/ele sau lor), potrivit BBC News. Persoanele non-binare nu se identifica drept femeie sau barbat și nu se conformeaza normelor niciunui gen. „Astazi este o zi in care sunt atat de fericita sa impartasesc mai multe din viata mea cu voi”, a scris Lovato pe Twitter. „Sunt mandra sa va anunt ca ma identific ca non-binar si imi voi schimba oficial pronumele in they/ them”. Demi Lovato a mai spus ca a ajuns sa isi inteleaga identitatea de gen dupa ce a petrecut anul trecut un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Demi Lovato, cantareața in varsta de 28 de ani, a anunțat ca e persoana non-binara. Artista s-a confesat in fața fanilor sai intr-un clip pe care l-a postat pe Twitter. A aparut in fața camerei de filmat cu un look diferit, s-a tuns foarte scurt și e machiata discret. Pe 19 mai, cantareata Demi Lovato…

- Cantareata si actrita americana Demi Lovato i-a anuntat pe admiratorii ei din lumea intreaga ca este o persoana non-binara si ca va folosi de acum inainte pronumele they/them (ei/ele sau lor), informeaza BBC miercuri. Persoanele non-binare nu se identifica drept barbati sau femei si au tendinta de a…

- Joe Biden a anunțat momentul mult așteptat de americani: renunțarea la masca de protecție pentru persoanele vaccinate. Potrivit noilor recomandari ale oficialilor din sanatate, americanii care au primit ambele doze de vaccin nu mai trebuie sa poarte masca nici afara, nici in interior. Singurele excepții…

- Miliardarul Elon Musk, șeful SpaceX și Tesla, a dezvaluit ca are sindromul Asperger, o forma de autism. Afirmațiile au fost facute in cadrul emisiunii Saturday Night Live (SNL). Dezvaluirea lui Elon Musk, in varsta de 49 de ani, a fost facuta in cadrul emisiunii Saturday Night Live, potrivit BBC . Ce…

- Premierul Florin Citu a declarat ca de la 1 iunie vor exista relaxari pentru toti romanii, indiferent de zona in care vor fi ele, insa de la 1 iunie nu va fi o relaxare totala, ci obiectivul de 5 milioane de persoane vaccinate, iar al doilea pas va fi de la 1 august, cand va fi vorba despre o relaxare…

- Tinerii care au avut anterior COVID-19 vor fi expuși deliberat la virus pentru a doua oara, intr-un nou studiu care iși propune sa vada cum reacționeaza sistemul lor imunitar. Persoanele cu varste cuprinse intre 18 și 30 de ani care au fost anterior infectate in mod natural cu COVID vor fi recrutați…

- Șeful DSU Raed Arafat a explicat ca adeverințele care sunt eliberate persoanelor care se vaccineaza anti-Covid-19 sunt valabile și in afara țarii „Trebuie evitata discriminarea, daca ești vaccinat te lasam sa te duci, daca nu ești vaccinat nu te lasam sa te duci. Dar sunt deja țari care au zis ca daca…