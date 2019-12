Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 23 de ani, victima unui viol, a fost stropita cu benzina si incendiata de o banda de cinci barbati, printre care se afla si violatorul, in timp ce se indrepta joi spre tribunal, in nordul Indiei, a anuntat politia, declansand o revolta populara impotriva flagelului infractiunilor…

- Polițistul local care s-a certat, in trafic, cu un agent de la Rutiera a fost amendat cu 1.300 de lei pentru injurii și pentru ca a refuzat sa se legitimeze, a anunțat, marți, Poliția Capitalei, la mai bine de o saptamana de la incident.Poliția Capitalei a transmis, marți, ca dupa conflictul…

- Serviciile de urgenta britanice au izolat miercuri o parte a uneia din cele mai frecventate artere comerciale din Londra, in urma relatarilor privind o posibila raspandire a unei substante toxice, o persoana fiind transportata la spital, relateaza agentiile Reuters si Press Association. Politia a anuntat…

- Serviciile de urgenta britanice au izolat miercuri o parte a uneia din cele mai frecventate artere comerciale din Londra, in urma relatarilor privind o posibila raspandire a unei substante toxice, o persoana fiind transportata la spital, relateaza agentiile Reuters si Press Association, potrivit…

- Talharia a avut loc sambata, in jurul orei 14:20, pe strada Mihai Eminescu. Un aradean a fost lovit și lasat fara actele personale și fara cei 1.400 de euro pe care ii avea asupra sa, autorul furtului fugit imediat de la locul faptei. Victima a sunat la 112, iar polițiștii și jandarmii sosiți la…

- Cantareata britanica de origine tamila MIA a cerut eliberarea fondatorului Wikileaks Julian Assange dupa ce l-a vizitat in inchisoarea de maxima securitate Belmarsh din Londra, relateaza duminica Press Association. Cantareata de muzica rap si compozitoare - pe numele ei real Mathangi Arulpragasam -…

- Potrivit anchetatorilor, scandalul in care au fost implicate doua familii de romi din comuna Cobadin ar fi pornit de un conflict mai vechi, legat de o nunta aranjata care nu a mai avut loc. Membrii celor doua familii s-au intalnit, luni, pe Calea București din localitatea Murfatlar și, dupa ce s-au…

- Scriitoarea canadiana Margaret Atwood si-a lansat, la Londra, cel mai recent roman, ''The Testaments'', mult asteptata continuare a cartii ''The Handmade's Tale'', si si-a delectat fanii citind cateva fragmente cu cateva minute inainte de punerea in vanzare a acestuia,…