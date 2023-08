Stiri pe aceeasi tema

- De cațiva ani, George Piștereanu și soția lui traiesc o adevarata poveste de iubire. In curand, cei doi vor incepe un nou capitol al poveștii lor. Aceștia vor deveni parinți și se pare ca actorul era convins 100% ca va deveni tata de baiat. Insa, se pare ca s-a inșelat. George Piștereanu urmeaza sa…

- Monica Anghel a revenit in centrul atenției dupa ce a reușit sa slabeasca 30 de kilograme cu o dieta minune."Niciun secret (nu e - n.r.). Multi au spus ca mi-am taiat stomacul. Nu. Daca o faceam, recunosteam public.M-am gandit ca trebuie sa slabesc, sunt nevoita (sa slabesc - n.r.), ca sa fiu sanatoasa…

- Mellina a vorbit despre cel mai frumos moment din viața unei femei, respectiv cel in care va deveni mama. In urma cu aproape un an, artista a trecut printr-un moment dificil, cand s-a desparțit de iubitul ei, alaturi de care se vedea in fața altarului. Insa, acest lucru nu a facut-o sa iși piarda speranța…

- Madonna, una dintre cele mai cunoscute și apreciate cantarețe ale tuturor timpurilor, și-a facut recent testamentul, pregatindu-se pentru ce va urma dupa plecarea sa din aceasta lume.La varsta de 64 de ani, artista a trecut prin numeroase probleme de sanatate, care au dus la o reflecție profunda asupra…

- Shakira are 46 de ani și este intr-o forma de invidiat. Fosta partenera de viața a lui Gerard Pique (36) a asistat la meciul Carlos Alcaraz (Spania, #1 ATP) - Daniil Medvedev (Rusia, #3 ATP), scor 6-3, 6-3, 6-3, a doua semifinala de la Wimbledon 2023. Vedeta a avut o apariție provocatoare. Cantareața…

- O veste trista lovește lumea artistica internaționala, șocandu-i pe fanii solistei pop. Cantareața și vedeta Disney Coco Lee a murit la varsta de 48 de ani, informeaza BBC. Mulan Star, Coco Lee, Dies At 48 Hong Kong singer-songwriter Coco Lee has died. She died, Wednesday, after a failed suicide attempt…

- Deși parea ca Oana Roman și Marius Elisei au facut pace și au ajuns la un numitor comun de dragul fiicei lor, lucrurile par sa se fi schimbat, daca e sa judecam dupa marturisile facute de vedeta de curand, moment in care da de ințeles ca s-a certat cu tatal Isabelei.