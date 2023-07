Stiri pe aceeasi tema

- Marilena, soția lui Alexandru Arșinel, s-a stins din viața la 9 luni de la moartea acestuia. Fiul lui Alexandru Arșinel, Cristian, a anunțat pe Facebook decesul mamei sale, Marilena, la 9 luni dupa moartea actorului Alexandru Arșinel. „Scumpa mea MAMA, ieri ți-ai luat ramas bun de la noi, de la aceasta…

- Primaria Capitalei aprobase inca de pe 15 mai organizarea unui alt eveniment in spațiul din fața Parlamentului. Doua zile mai tarziu, a venit și notificarea oficiala din partea firmei D&D East Entertainment catre primarie ca festivalul se amana pentru alta data. Fanii au aflat doar astazi, 25 mai.Anunțul…

- Tina Turner, regina Muzicii Rock’n Roll și una dintre cele mai mari cantarețe din a doua parte a secolului trecut, a incetat din viața la varsta de 83 de ani. Anunțul a fost facut miercuri seara, pe contul de Facebook al artistei. „Tina Turner a murit in pace, dupa o lunga suferința, la locuința sa…

- Poze din primul camp și un mesaj plin de viața. Asta a publicat pe Facebook, pe 25 aprilie, moldoveanul, Victor Melnic, care a murit pe Everest, acesta fiind și ultimul sau mesaj. „Sunt gata la atac, va imbrațișez și va doresc o zi buna”, a scris Melnic.

- Un membru „Cimpoieș” a murit, dupa ce și-a incheiat dansul pe scena mare, la aniversarea ansamblului. Anunțul trist a fost facut de Primaria comunei Manta. „Ion Maracineanu va ramane in memoria Ansamblului de dans ca cel mai bun, longeviv și devotat dansator”, menționeaza Primaria.

- Au trecut șase ani de cand Simona Gherghe s-a casatorit cu Razvan Sandulescu. Cei doi au avut parte de o cununie civila discreta, fara petrecere sau alte evenimente.Cand a mers la Starea Civila cu Razvan Sandulescu, Simona Gherghe era insarcinata in ultimul trimestru. Pe 29 aprilia, prezentatoarea de…

- Cantareata Taylor Swift le-a dat asigurari fanilor ca este bine dupa ce s-a taiat la mana in timpul unui spectacol la Houston in cadrul unui turneu in Statele Unite, relateaza marti dpa.Vedeta castigatoare a unor importante trofee in industria muzicala a dezvaluit ca s-a impiedicat si a cazut in…

- Statele Unite vor furniza Ucrainei asistenta militara suplimentara, a anuntat miercuri Presedintia de la Washington, fara a oferi detalii despre valoarea noului pachet, anunța Mediafax.Karine Jean-Pierre, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a declarat ca noul pachet de asistenta militara va contine…