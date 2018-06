Stiri pe aceeasi tema

- O cantareata din Turcia a fost ucisa intr-un bar din Bodrum dupa un schimb de focuri care a avut loc intre patru barbati. Hacer Tulu este una dintre cele doua victime care au decedat in urma altercatiei. Patru barbati au deschis focul in clubul Pasha, aflat pe strada Barlar, din Bodrum, una dintre cele…

- O celebra cantareața, in varsta de 40 de ani, a fost impușcata mortal intr-un club situat in apropiere de Bodrum, in vestul Turciei. Totul s-a petrecut dupa ce un barbat a deschis focul și a ucis-o pe artista și a ranit alte patru persoane.

- Cel putin 20 de persoane, printre care si un baiat de 13 ani, au fost ranite intr-un atac armat de la un festival din Trenton, New Jersey, scrie BBC. Conform unui bilanț provizoriu, o persoana a fost ucisa, insa numarul victimelor ar putea crește.Politia a informat ca cel putin doi oameni…

- Bataie in plina strada in centrul orasului Babadag din judetul Tulcea! O minora a fost snopita in bataie de patru tinere sub privirile trecatorilor, fara ca cineva sa intervina. Politistii au descoperit ca trei dintre agresoare sunt minore, la fel si victima. Acum sunt cercetate penal pentru vatamare…

- Doua crime din gelozie au paralizat trei județe, Timișul, Aradul și Gorjul, dupa ce doi soți au decis sa-și omoare soțiile violent și apoi sa incerce sa-și ia și ei viețile urcandu-se la volanul mașinilor personale. Gorjeanul care și-a omorat soția la Timișoara nu a reușit sa se sinucida…

- Scene revoltatoare au fost surprinse intr-o sala de operatie. Cu bisturiul in mana si fata acoperita cu o masca chirurgicala, un medic plastician danseaza si canta in timp ce opereaza.

- Necunoscutii se aflau in trei autoturisme cand au deschis focul asupra unzui grup de tineri, luni, in jurul orei locale 17.00 (ora 18.00, ora Romaniei), in cartierul Basserine, din arondismentul 14 al orasului Marsilia. Potrivit ziarului La Provance, ca prin minune nu s-a produs o tragedie,…