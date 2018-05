Stiri pe aceeasi tema

- Cu cine, mai exact? Ieri, Justin Timberlake a scapat porumbelul la emisiunea lui Ellen DeGeneres… Secretul a iesit la iveala cand Ellen i-a invitat pe baietii de la NSYNC, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass, JC Chasez si Justin, reuniti cu ocazia primirii unei stele pe Walk of Fame, sa joace…

- Cantareața de muzica populara Mioara Velicu este profund marcata de moartea colegei sale de breasla, Ionela Prodan. Dispariția Ionelei Prodan, care a murit luni 16 aprilie, la varsta de 70 de ani , dupa o lunga suferința, i-a indurerat pe mulți dintre colegii ei de breasla. Mioara velicu este marcata…

- Cantareata transgender Conchita Wurst, care a castigat finala Eurovision 2014, a facut public faptul ca a fost diagnosticata cu HIV, dupa ce un fost iubit a amenintat-o ca va dezvalui aceasta informatie presei, potrivit voici.fr.

- Laudata pentru calitatile vocale greu de cotrazis, insa criticata in repetate randuri pentru atitudinea neplacuta de care a dat dovada in show-urile sale, Mariah Carey a povestit drama prin care trece.

- Fetele de la Indiggo nu se lasa pana nu obțin celebritatea. S-au tot reprofilat de-a lungul carierei, nu le-a iesit cu ceva, au incercat altceva. Nu e vorba nici despre muzica, nici despre dans, ci despre teatru. In plus, sunt complet schimbate fața de vremurile in care cantau de zor "Nu-mi pasa, plec…

- Jurnalista Antena3, Dana Grecu, devenita recent Chera, traieste una dintre cele mai frumoase perioade ale vietii Ajunsa la varsta de 40 de ani, trecuta recent printr un divort, jurnalista ne da acum o veste la care nu ne am fi asteptat: este insarcinata si va deveni mama pentru a treia oara, conform…