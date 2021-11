Stiri pe aceeasi tema

- Marillia Mendonsa avea doar 26 de ani și era celebra in Brazilia, dar și pe scena internaționala. Ea calatorea cu un avion de mici dimensiuni in statul Minas Gerais pentru spectacole pe care ar fi trebuit sa le susțina in acest weekend.Chiar inainte de a muri, artista a postat pe rețelele de socializare…

- Cantareața Marilia Mendonca, laureata a premiilor Latin Grammy, a murit vineri, alaturi de unchiul ei, producatorul ei și doi membri ai echipajului avionului care s-a prabușit intr-o zona rurala din statul brazilian Minas Gerais, relateaza Reuters . Avionul a decolar din Goiania și se indrepta spre…

- YouTube a suspendat luni canalul președintelui Braziliei, Jair Bolsonaro, dupa ce acesta a publicat un clip video in care dezinforma cu privire la vaccinurile anti-coronavirus și la boala SIDA. Președintele brazilian a susținut ca „persoanele pe deplin vaccinate dezvolta virusul bolii SIDA mult mai…

- Solista Adele revine in forța, dupa o pauza de șase ani, in care a ținut in suspans toata planeta. Cantareața lanseaza un nou album, iar fanii sunt surprinși din nou de surprizele artistei. Aceasta dupa ce Adele a slabit pana la a fi de nerecunoscut. Adele le-a prezentat deja fanilor un teaser din noua…

- Cantareata britanica Adele a publicat marti un fragment din videoclipul unei noi melodii, intitulata "Easy On Me", prima dupa albumul "25" lansat in 2015 si premiat cu trofeul Grammy, relateaza Reuters. Celebra pentru baladele sale ajunse in fruntea topurilor, cum ar fi "Hello" si "Someone…

- Cântareata britanica Adele a publicat marti un fragment din videoclipul unei noi melodii, intitulata „Easy On Me”, prima dupa albumul „25” lansat în 2015 si premiat cu trofeul Grammy.Celebra pentru baladele sale ajunse în fruntea topurilor, cum ar fi…

- Carmen de la Salciua traverseaza o perioada foarte frumoasa, iar cantareața le-a spus fanilor de pe Instagram ca e foarte fericita. Artista a reușit sa dea jos mai multe kilograme, iar acum are un trup de invidiat.

- Andreea Esca se mandrește cu cariera ei in televiziune, dar și cu familia frumoasa pe care o are. E casatorita cu Alexandre Eram și au impreuna doi copii, pe Alexia și pe Aris. Despre relația pe care o are cu fata ei a facut acum dezvaluiri. Alexia Eram are 20 de ani și e influencer. Fiica Andreei Esca…