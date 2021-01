Cântăreața BiBi, implicată într-un accident rutier grav: „Cel care a intrat în mine nu avea permis” Cantareața BiBi a fost recent implicata intr-un accident rutier grav. Intregul incident a fost explicat de solista intr-un videoclip publicat pe YouTube. Artista se afla in afara Bucureștiul. Cantareața BiBi, implicata intr-un accident rutier grav: „Cel care a intrat in mine nu avea permis” „Mergeam foarte incet, sunt și incepatoare și nu vreau sa-mi risc viața [asfaltul era inghețat]. Cand am vrut sa fac curba, practic nici nu am apucat sa fac manevra de intoarcere, pentru ca, din partea stanga a venit o mașina”, a spus BiBi. „Mi-aduc aminte fața inconștientului care a intrat in mine”, a continuat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Amna (36 de ani) a fost prima concurenta care a parasit competiția Survivor Romania 2021. Artista, care a facut parte din echipa Faimoșilor, a fost eliminata in ediția difuzata de Kanal D pe 17 ianuarie 2021. Și de la Razboinici a plecat un concurent, Lucian Barbu, profesor de inot, insa din cauza unei…

- Invitat in platoul emisiunii La Maruța alaturi de mama lui Olimpia și de sora mai mica, Elizabeth, Edward Sanda (23 de ani) a vorbit despre dorința lui și a Cleopatrei Stratan (18 ani) de a deveni parinți. Edward Sanda, pregatit sa devina tata? „Abia aștept!” In timpul interviului, Edward a declarat…

- In vara anului 2019, solista Claudia Patrașcanu iși anunța online separarea de partenerul de viața, Gabi Badalau. In prezent, fostul cuplu lupta pentru obținerea custodiei fiilor lor. Fosta pereche are impreuna doi fii, Gabriel și Nicolas. De sarbatori, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au aflat impreuna…

- Gina Pistol (39 de ani) și Smiley (37 de ani) urmeaza sa devina parinți pentru prima data. Prezentatoarea TV este la finalul lunii a 7-a de sarcina și va naște in luna martie a anului acesta. Cum se simte Gina Pistol la aproape 8 luni de sarcina? Recent, in mediul online, Gina a admis ca majoritatea…

- Accident mortal la Iași. O femeie a fost omorata ieri-dimineața la Lețcani, iar șoferul s-a facut nevazut dupa impact. Mașina pe care o conducea a fost abandonata, iar polițiștii l-au cautat ore intregi. Ciudat a fost faptul ca șoferul care a omorat-o pe femeie avea permis de conducere și nu se afla…

- Claudia Patrașcanu a povestit astazi, la „Acces Direct”, drama prin care trece de cand a decis sa divorțeze de fostul ei soț, Gabi Badalau! Potrivit spuselor cantareței, aceasta a fost amenințata cu moartea, barbatul spunandu-i ca va plati pe cineva care sa intre cu mașina in ea, pe strada.