Cantareata Anca Parghel ar fi implinit astazi 64 ani

Anca Parghel s a nascut la 16 septembrie 1957, Campulung Moldovenesc. Ea a fost o cantareata si profesoara de jazz, fosta sotie a pictorului Virgiliu Parghel.Dupa ce a terminat Liceul de Muzica din Iasi, si a continuat studiile la Conservatorul de Muzica, tot din Iasi, unde si a dat licenta cu lucrarea Charlie Parker, un geniu al improvizatiei, scrie Wikipedia. Pana in 1989, a predat canto, pian si improvizatie la Liceul de Muzica din Suceava, in Bucuresti, la Conservatorul de Muzica, in Belgia, ...