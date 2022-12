Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul unui lungmetraj, care va fi scris si regizat de cantareata americana Taylor Swift, se afla in pregatire la Hollywood, a anuntat vineri compania de productie Searchlight Pictures, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Proiectul unui lungmetraj, care va fi scris si regizat de cantareata americana Taylor Swift, se afla in pregatire la Hollywood, a anuntat vineri compania de productie Searchlight Pictures, informeaza AFP.

- Cantareata si actrita americana Jennifer Lopez a profitat de cea de-a 20-a aniversare a albumului ei "This Is Me... Then" si a revenit pe retelele de socializare pentru a anunta ca va lansa in curand un nou album de studio, care se va intitula "This Is Me... Now", informeaza vineri CNN. Fii…

- Cantareata americana Taylor Swift a plecat cu patru premii de la gala MTV Europe Music Awards desfasurata duminica seara in Germania: pentru cel mai bun artist, cel mai bun artist pop, cel mai bun videoclip si cel mai bun videoclip de lunga durata, pentru "All Too Well", care dureaza 10 minute, transmite…

- Cantareața a caștigat trofee pentru cel mai bun artist, cel mai bun videoclip, cel mai bun artist pop și cel mai bun videoclip pentru „All Too Well (10) Minute Version) (Versiunea lui Taylor).”

- Marina militara americana exploreaza utilizarea dronelor subacvatice lansate de pe submarine. La acest moment dronele subacvatice pot fi lansate, insa exista probleme cu recuperarea lor. Submarinele americane pot lansa drone subacvatice, dar au probleme in a recupera ambarcatiunea dupa ce acestea isi…

- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret (DJST) Salaj continua Proiectul „Hercules 2022” cu un concurs de natatie, organizat in parteneriat cu noul Centru Spa din Zalau, situat in spatele Primariei. Evenimentul este programat vineri, 28 octombrie, iar inscrierile se pot face pana miercuri, 26 octombrie,…

- Cardi B nu este deloc adepta petrecerilor aniversare restranse. Cantareața americana a implinit 30 de ani și a dat o petrecere grandioasa, la care au participat nume mari de la Hollywood. Tematica a fost Burlesque.