- Zi importanta pentru Georgiana Lobonț! Fiul artistei, Edi, iși sarbatorește ziua de naștere și a implinit varsta de 6 ani. Cantareața radiaza de fericire și a postat un mesaj emoționant pe contul ei personal de Instagram. Iata ce urare i-a facut fiului ei!

- Anunțul surorii Ronei Hartner i-a unit pe toți fanii ei, care și-au impartașit gandurile bune pentru ea. Nici colegii de breasla nu au ramas indiferenți. Dupa Dan Negru, cea care și-a exprimst susținerea pentru Rona Hartner a fost Ozana Barabancea. Artista este alaturi de ea și i-a transmis un mesaj…

- Cantareața columbiana Shakira a ajuns luni la o ințelegere cu procurorii pentru a evita un proces la Barcelona privind o frauda fiscala de peste 14,5 milioane de euro, dupa ce artista nu și-a platit impozitul pe venit in Spania intre 2012 și 2014, conform Reuters.

- O femeie din județul Galați a sarit dintr-o mașina aflata in mers, pentru a scapa de soțul violent. Barbatul a fost reținut de polițiști, iar femeia a ajuns la spital. Din imaginile de pe camerele video se observa momentul in care femeia sare din mașina aflata in mers, pentru a scapa soțul agresiv.…

- Alina Gorghiu, senator PNL și ministru al Justiției, a precizat ca inițiativa legislativa ”2 Mai”, a fost depusa miercuri, 4 octombrie, la Parlament.”Propunerea legislativa ”2 Mai”, initiata de parlamentarii PNL, a fost depusa astazi la Camera Deputatilor si va intra pe traseul legislativ. A fost solicitata…

- Ceea ce era de așteptat, iata ca s-a intamplat. Fostul primar al municipiului Campina, Horia Tiseanu, scapa de procesul penal. Tribunalul Prahova a dispus incetarea procesului pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de influența și abuz in serviciu ca urmare a intervenției prescripției raspunderii…

- Romanii ar putea scapa de vizele pentru Statele Unite ale Americii incepand cu 2025. Romania ar putea adera la programul Visa Waiter, astfel ca se va putea calatori peste ocean fiind nevoie de o singura aprobare, in scop turistic sau pentru afaceri.