- De curand, in politica mare a judetului a aparut un soi de apostol, un „decretel” al noii generatii, originar din orasul Rulmentilor, care venea cu un mesaj sublim pentru pulime: „Noi suntem noua clasa de politicieni, care vom aduce in administratia publica locala echitatea, egalitatea si solidaritatea.…

- De cand Vasile Saracu a venit din preaumblarile sale in UE, nea Mitica Uzatu, zi de zi, vine si schimba impresii. Stau pe prispa primariei toata ziua, trag la tigari de foi si povestesc si iar povestesc. Prima data, angajatii din Primarie au zis ca, na!, a venit stapanul sa-i propuna vreo afacere. A…

- Joi, 13 octombrie 2022, politistii ieseni se afla in zona garii din municipiul Iasi pentru a desfasura actiuni de prevenire pe linia transmiterii de informatii privind siguranta personala catre pelerinii care vin la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva. Astfel, pentru a fi in siguranta pe durata Sarbatorilor…

- La Zilele Toamnei in orasul dintre vii, in loc de cultura s-a servit, fireste, sarmale in foi de vita. Ca doar, Dumnezeu sa ne ierte, n-am fi vrut acum un salon de grafica satirica intitulat „Damingenius” ca sa ne arate iar lumea la televizor cat de betivi suntem. Anul acesta, Toamna Culturala a avut…

- Cand a vazut alde PSD ca FC Vaslui a ajuns in cupele europene in numai 5 ani de la infiintare, in laboratoarele lui Uzatu s-a zamislit un plan si anume crearea unei echipe de fotbal de partid. Si asa s-a ajuns la Rapid Brodoc, o echipa cu un finantator membru de partid, care in organigrama […] Articolul…

- Boul ros si-a vazut ursitul, dar nu i-a placut deloc ! Pe fundul ceaunului daruit de cei de la Forta Dreptei, unde se poate vedea viitorul ca in oglinda fermecata din povestea Alba ca Zapada, nu aparea el in 2024 cu banderola de primar, ci SoloMan. Dar deputatul nu era deloc zambitor si prietenos, ci…

- Eugen Doga isi merita fiecare banut pe care Consiliul Judetean si Primaria Municipiului Vaslui i l-au dat cu mare larghete si franchete. Acesta a adus ploaia in Vaslui dupa mai bine de 120 de zile de seceta cumplita. Si, vorba lui nea Mitica, dai un ban, dar stai in fata. Adica o fi costat Doga […]…