- Anul acesta, campania se concentreaza pe aspectele legate de "trilul pasarilor" si "zborul pasarilor", ca o modalitate de a inspira si conecta oamenii de toate varstele din intreaga lume in dorinta lor comuna de a sarbatori pasarile migratoare si de a se uni intr un efort comun pentru a proteja atat…

- Marian Godina a comentat prabușirea serviciilor Facebook și Instagram de luni, intr-un „decalog”. Polițistul trateaza cu umor dependența unor oameni de rețelele sociale. Zece consecințe dupa caderea Facebook-ului, in viziunea lui Marian Godina: „1. Mai multe influensarițe nu au putut adormi, din cauza…

- Ion Minzina, președintele PSD Argeș: Guvernul Cițu trebuie sa plece! Astazi, vom vedea cat sunt de interesați toți acești politicieni care se bat cu pumnul in piept ca nu mai dorm de grija cetațeanului. Moțiunea de cenzura PSD trebuie sa treaca și, vrea sau nu președintele Iohannis, cel mai eficient…

- Oamenii din intreaga lume apeleaza la relații virtuale „parasociale” cu influencerii pentru a face fața efectelor pandemiei Relațiile unilaterale, cunoscute și sub denumirea de „relații parasociale”, infloresc in intreaga lume pe fondul distanțarii sociale și al lockdown-urilor naționale Covid-19. Un…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat ca specialistii trebuie sa se pronunte cu argumente despre vaccinarea anti-COVID si nu politicienii care lasa impresia ca "se pricep la toate", campania de imunizare fiind, in opinia sa, "un subiect politizat". El a precizat, duminica, la Prima TV, ca…

- Un satean din Andrieseni a dat cu subsemnatul la sectia de politie dupa ce a furat o jumatate de tona de stiuleti de porumb de pe terenul unui vecin. La mijlocul acestei saptamani, barbatul in varsta de 49 de ani s-a urcat in caruta si a plecat la camp pentru a culege porumbul. Ieseanul a ales sa isi…

- Campania de vaccinare din Romania merge din ce in ce mai slab. Doar cateva mii de persoane se vaccineaza zilnic, in condițiile in care, potrivit datelor publicate de CNCAV, pana la 5 august doar 28% din populația din mediul urban și 14% din rural s-a vaccinat. Potrivit datelor centralizate la zi de…

- Societatea Ornitologica Romana (SOR) lanseaza campania „PETlican”, care isi propune reducerea cantitatii de plastic din Delta Dunarii prin promovarea unui comportament responsabil fata de colectarea deseurilor si cunoasterea biodiversitatii din zona, informeaza Agerpres . Potrivit unui comunicat transmis…