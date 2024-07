„Cânt și rugăciune”, trei concerte în bisericile evanghelice din Rupea, Cârța și Saschiz „Cant și rugaciune” – o serie de trei concerte in bisericile evanghelice din Rupea, Carța și Saschiz. Trei concerte vor avea loc in bisericile evanghelice din Rupea, Carța și Saschiz, in cadrul concertului „Cant și rugaciune”. Trei artiști propun publicului local și turiștilor, in perioada 19-21 iulie 2024, un concert in care vocea se unește cu sunetul harpei și al violoncelului pentru a exprima sentimentele umane cele mai inalțatoare: iubirea și devoțiunea divina. Intrarea la concerte este libera. Concertul „Cant și rugaciune” este programat vineri, 19 iulie, ora 19:00, la Biserica Evanghelica… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

