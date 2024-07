Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 22 iunie incepem o serie de concerte marca Muzica in Perimetru care vor avea loc pe parcursul intregii veri. Scopul acestui proiect este de a pune in valoare punctele de atracție din oraș printr-o serie de concerte acustice desfașurate in incinta cladirilor respective. Proiectul…

- In localitatea Dalnic, din județul Covasna, a fost amenajat un lac artificial unde de cațiva ani se pot face scufundari de agrement și terapeutice. Printre atracții se numara beraria subacvatica – unica in tara, declara pentru Radio Tg.Mureș coordonatorul centrului, Szabo Kolos: Pentru copii de la 3…

- Dupa ce luni seara, viscolul a creat daune in majoritatea regiunilor țarii, pompierii au intervenit si ieri in judetele aflate sub incidenta codurilor de vreme rea. Fenomenele meteorologice au afectat și județele Covasna și Harghita, iar in judetul Timis traficul a fost blocat pe un drum județean din…

- Centrul de comunicare județean Mureș a anunțat ca, de la inceperea votarii și pana la ora 16, in județul Mureș au fost semnalate 8 incidente in legatura cu procesul electoral, dintre care 4 au fost soluționate, una este in curs de verificare, iar 3 nu s-au confirmat. Au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale.…

- Primarii comunelor Raciu – Ciprian Alin Belean, Saschiz – Ovidiu Șoaita și Sancraiu de Mureș – Petru Ionuț Budian, candidați aflați pe lista Partidului Național Liberal Mureș pentru Consiliul Județean Mureș, vor participa vineri, 31 mai, de la ora 11.00, la emisiunea "Zi tot, cu Alex Toth!".Emisiunea…

- O minge si doua tricouri semnate de cativa dintre cei mai renumiti fotbalisti romani, Gabi Balint, Ilie Dumitrescu si Helmut Duckadam au fost scoase la licitatie de catre Asociatia Scoala de Gimnastica Liviu Botos din Sfantu Gheorghe. Acțiunea a avut loc in cadrul proiectului "Impreuna pentru educatie".…

- Muzeul National al Carpatilor Rasariteni si Muzeul Cinegetic din Sfantu Gheorghe, care si-au anuntat participarea la "Noaptea Muzeelor", ce va avea loc sambata, 18 mai, ofera publicului posibilitatea de a vizita gratuit expozitiile de baza, de a asista la concerte si proiectii de filme, precum si de…

- Curtea Constituționala a respins astazi sesizarea Inaltei Curți de Casație și Justiție in legatura cu ordonanța de urgența privind organizarea alegerilor europarlamentare simultan cu cele locale, la data de 9 iunie, au precizat surse judiciare, citate de reporterul RRA, Diana Surdu. Judecatorii de la…